ROMU realiza apreensão de adolescente com mandado de busca em aberto

Da Redação

Na última quinta-feira, dia 04 de abril, a equipe Alfa da ROMU de Artur Nogueira realizou uma operação que resultou na apreensão de um adolescente com mandado de busca em aberto. O indivíduo, identificado como R., já era conhecido nos meios policiais devido à prática de tráfico de drogas e outros delitos.

A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina no Bairro Bela Vista, quando os agentes da ROMU avistaram R. Conhecendo seu histórico criminal, a equipe procedeu com uma abordagem e busca pessoal. Apesar de não ter sido encontrado nada de ilícito em posse do suspeito, foi constatado que havia um mandado de busca e apreensão em seu desfavor.

Diante dos fatos e das evidências apresentadas, os agentes da ROMU deram voz de apreensão ao adolescente, que foi conduzido até a presença da autoridade policial competente para os procedimentos legais cabíveis. Após tomar ciência da situação, a autoridade policial determinou a elaboração de um Boletim de Ocorrência de busca e apreensão de adolescente.

O adolescente permanece à disposição da justiça para as medidas necessárias. A ação da ROMU reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira com a segurança pública e o combate ao crime na região.