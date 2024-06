ROMU Surpreende Adolescente com Drogas para Fins de Tráfico em Artur Nogueira

No dia 21 de junho de 2024, a equipe da ROMU Alfa da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, durante patrulhamento de rotina, surpreendeu um adolescente envolvido em atividades de tráfico de drogas no calçadão da Avenida XV de Novembro, localizado no Bairro Jd Planalto.

Durante a abordagem, os agentes encontraram e apreenderam 14 eppendorfs de cocaína, um celular Motorola azul e a quantia de R$ 862,00 em dinheiro. O adolescente foi identificado como sendo o responsável pelos entorpecentes, configurando ato infracional de tráfico de drogas.

A equipe da ROMU Alfa, composta pelo Mot 1ª CL Saldanha, sob comando do CMT Fantini, e auxiliada pelos agentes 1ª CL Gregório e 2ª CL Degan, procedeu com a detenção do menor e condução para a delegacia local, onde foram realizados os trâmites legais cabíveis.

O caso foi registrado nos boletins de ocorrência policial e da Guarda Municipal . A ação demonstra o comprometimento e a eficácia da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira em coibir práticas ilícitas e garantir a segurança da população.