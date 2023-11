Rota das Bandeiras interdita alça de saída de Paulínia para Cosmópolis, no Trevo do Laranjão, durante o final de semana

Interdição será necessária para passagem de travessia de drenagem e está

relacionada às obras das marginais da rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332)

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, interditará o tráfego de veículos na alça de saída de Paulínia para a pista Norte (sentido Cosmópolis) da rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), localizada no km 122, no trecho conhecido por Trevo do Laranjão, nesse fim de semana.

A intervenção terá início às 7h do sábado, 11 de novembro, e se estenderá até as 17h do domingo, 12. O bloqueio do tráfego na alça é necessário para a travessia de uma drenagem profunda e recomposição do pavimento, serviço relacionado às obras de implantação das marginais da rodovia Prof. Zeferino Vaz, no trecho entre Campinas e Paulínia.

Durante o período de interdição, o motorista que está na avenida José Paulino, em Paulínia, e deseja seguir em direção a Cosmópolis deverá acessar a pista Sul (sentido Campinas) da rodovia e seguir até o Trevo de Betel, na altura do km 119+700, ponto em que poderão fazer o retorno.

As intervenções foram programadas para o final de semana para minimizar os transtornos aos moradores e foram previamente discutidas com a Prefeitura de Paulínia. Toda sinalização de obra e indicação da rota alternativa será de responsabilidade da Concessionária.

Marginais da Zeferino Vaz

O projeto de implantação das marginais da rodovia Prof. Zeferino Vaz contempla a implantação das pistas marginais entre os km 114 e 125, do acesso ao distrito de Barão Geraldo, em Campinas, até Paulínia. O cronograma da Concessionária prevê a execução das obras no prazo de 24 meses, até o final do primeiro semestre de 2025, com investimento total de R$ 141,8 milhões.

Além da implantação das pistas marginais, que vão contribuir para melhor distribuição dos fluxos rodoviário e urbano, o complexo de obras na região prevê a requalificação dos trevos existentes nos km 116 (Real Parque), 119+700 (Betel), 121+900 (Laranjão) e 125+950 (acesso ao Parque Zeca Malavazzi). Todas as intervenções deverão contribuir para qualificar a circulação de veículos na região, que recebe cerca de 51 mil veículos por dia útil (considerados os dois sentidos).

Em caso de dúvidas sobre a interdição e as condições de tráfego, é possível em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.