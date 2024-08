Roubo de Bolsa em Igreja de Artur Nogueira Termina com Prisão em Flagrante

Um incidente de furto ocorreu no interior de uma igreja localizada, em Artur Nogueira/SP. Durante o encerramento do culto, uma fiel percebeu o desaparecimento de sua bolsa, o que gerou alarme entre os presentes.

A situação foi rapidamente investigada pelo responsável pela segurança do templo, que revisou as imagens das câmeras de monitoramento. As gravações revelaram um morador de rua conhecido na região entrando no edifício e saindo com uma bolsa nas costas. A vítima identificou prontamente o item como sendo de sua propriedade.

Em seguida responsável pela segurança, acompanhado pelo esposo da vítima e outros fiéis, sairam em busca do suspeito pelas redondezas. O indivíduo, que era familiar à comunidade religiosa por frequentemente pedir ajuda, foi localizado entre outros moradores de rua, a poucas quadras da igreja. Ao lado do suspeito, encontrava-se a bolsa da vítima.

O segurança e uma testemunha detiveram o suspeito e acionaram a Polícia Militar que realizou a detenção e o transporte do acusado.

No local, a vítima confirmou que todos os seus pertences estavam presentes na bolsa, incluindo documentos pessoais (RG, CPF, CNH), uma troca de roupas de bebê, fraldas, e uma chave veicular, além de uma bolsa feminina marrom.

Com os indícios de autoria e as provas materiais, a Autoridade Policial decidiu pela prisão em flagrante do suspeito.