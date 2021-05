Rua Dr. Jorge Tibiriçá terá alteração no fluxo de trânsito

A Rua Dr. Jorge Tibiriçá, em Santo Antônio de Posse, passará por mudanças no fluxo de tráfego. De acordo com o Departamento de Trânsito, os trabalhos tiveram início na noite de segunda-feira, dia 24 de maio, e o término está previsto para o início de junho. Confira as alterações que serão feitas:

O tráfego da Rua Dr. Jorge Tibiriçá será alterado para via única, entre o trecho que começa no Auto Posto HD e vai até a loja Pescão, sentido Holambra, sendo permitido estacionar nos dois lados da via. Sendo assim a Rua João Carlos da Cunha receberá o trânsito no sentido oposto, vindo de Campinas.

Já foi iniciado o trabalho de pintura das vias e substituições de placas de trânsito. As demais vias de subida e descida continuarão com o mesmo sistema de tráfego atual.