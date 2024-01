Rua Tarquinio dos Santos começa a receber infraestrutura de guias e sarjetas

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou nesta segunda-feira, 8 de janeiro, mais uma fase das obras de infraestrutura no entorno da Lagoa do SESI, no Jardim Veneza. Hoje foi a vez da Rua Tarquinio dos Santos começar a receber a instalação de guias e sarjetas – serviço concluído também em trecho do prolongamento da Rua Antonio Carlos Franco de Campos, via que recebeu novo ramal de galeria para o escoamento de águas pluviais.

Depois, o trabalho será feito em 48 metros lineares da Rua Severino Brunelli, incluindo a colocação do forro da base asfáltica com a cobertura de bica corrida para o serviço de instalação de pavimento asfáltico.

“Queremos atender antigas reivindicações dos moradores daquela área, além de proporcionar mais condições de mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida para a população”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.

A nova infraestrutura de pavimentação asfáltica no entorno da Lagoa do SESI será realizada com apoio do Governo do Estado. O valor do convênio foi conquistado através de emenda parlamentar do deputado estadual Carlos Sampaio, com intermediação do vereador Natalino Tony Silva.