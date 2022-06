RUAS DAS CHÁCARAS PLANALTO BELA VISTA SERÃO PAVIMENTADAS

Nos próximos 10 dias, a Prefeitura de Mogi Mirim iniciará as obras de pavimentação de todas as ruas do bairro Chácaras Planalto Bela Vista.

Esta será a maior obra urbana executada no município neste ano de 2022. Isso porque, ela contemplará todas as ruas do loteamento que é da década de 60 com galerias de águas pluviais, drenagem do solo, substituição de rede de abastecimento de água, guia sarjeta, pavimentação e implantação de tubos guias para futura implantação de rede de esgoto pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) que não precisará cortar o asfalto.

A obra será executada pela empresa Terradan Terraplanagem de Artur Nogueira que foi contrata por um período de seis meses e que custará R$ 7.800 milhões, sendo que deste total, R$ 3.900 milhões serão pagos pela Prefeitura enquanto que o restante ficará a cargo do convênio assinado com o Governo do Estado de São Paulo, o “Nossa Rua”.

A ordem de serviço da obra foi assinada na última quinta-feira (9) em uma chácara localizada no bairro Chácaras Planalto Bela Vista.

A cerimônia foi organizada pelo vereador Magalhães que é morador do local há mais de 18 anos e que relatou os vários pedidos que já fez, ao longo dos últimos anos, para o seu bairro ser pavimentado. “Fiquei muito feliz porque só a gente que mora aqui sabe o que já passou com a suspensão do carro ou com as tantas vezes que o veículo precisou ficar lá para cima”, compartilhou.

O prefeito Paulo Silva que esteve presente na cerimônia, assim como o deputado estadual Barros Munhoz, o secretário municipal de Obras e Mobilidade, Paulo Roberto Tristão, a secretária municipal de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros e os moradores do bairro, enfatizou que em dias de chuva, as ruas ficam intransitáveis, principalmente a Rua Vicente Pereira de Lima. “É a maior obra urbana feita na cidade este ano e eu me lembro que eu o Barros Munhoz fomos a São Paulo falar com o então vice-governador Rodrigo Garcia para conseguirmos liberar o convênio para a obra, e hoje estamos felizes porque conseguimos atender o pedido do Magalhães que sempre nos pediu por isso”, completou o prefeito.