Ruas do bairro Universitário receberão melhorias

Ruas do bairro Cidade Universitária em Engenheiro Coelho receberão melhorias. Segundo a Defesa Civil, diversas dessas ruas que não têm asfalto passarão a ter e a entrada principal para o bairro será recapeada. Essa obra ainda não tem divulgação de data de término ou inicio.

“Nós temos algumas ruas aqui no bairro universitário que nunca foram olhadas com carinho pelo poder público. Mas agora, com o compromisso de campanha do nosso prefeito, isso tem mudado”, garante o diretor da Defesa Civil, Aldeir Santos.

O diretor também relata que a Prefeitura tem intenção de atender o bairro vizinho do Universitário, a Chácara Primavera, e que quando os documentos estiverem prontos essa obra acontecerá.