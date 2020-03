SAAE CELEBRA SEU JUBILEU DE OURO

O SAAE de Mogi Mirim completou 50 anos de criação nesta segunda-feira (9). E para celebrar o seu Jubileu de Ouro, a autarquia realizou uma solenidade no salão social do Clube Mogiano. O evento reuniu o prefeito Carlos Nelson Bueno, a vice-prefeito Lucia Tenório, a diretoria e servidores do SAAE, secretariado municipal, vereadores, diretores da ARES/PCJ, representantes da sociedade civil e demais convidados.

O evento contou ainda com a participação do quarteto musical da Lyra Mogimiriana, que não só recepcionou os convidados, como também executou os Hinos Nacional e de Mogi Mirim.

Na solenidade, foi feita a apresentação histórica do SAAE, destacando fatos do passado (como a criação), do presente (atividades e serviços executados pela autarquia) e do futuro (obras de ampliação e modernização do sistema de água), através de vídeos institucionais e fotografias.

Na sequência, a Prefeitura aproveitou a oportunidade para assinar a ordem de serviços para que a SESAMM (Serviços de Saneamento de Mogi Mirim) possa dar início às obras da terceira etapa de investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário e implantação e operação da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos).

Depois, as autoridades que compuseram a mesa principal fizeram uso da palavra. O presidente do SAAE, Luiz Rodrigo Sernaglia, lembrou da grave situação financeira que a autarquia vivia quando o atual governo assumiu, em 2017. “Três anos depois, posso dizer com orgulho que o SAAE hoje é uma autarquia sustentável, possui uma saúde financeira excelente”, frisou.

Depois, Rodrigo direcionou suas palavras aos encarregados de setor da autarquia, presentes na solenidade e que, na ocasião, representavam todos os colaboradores do SAAE. “Agradeço por tudo aquilo que vocês fizeram e ainda fazem pelo SAAE. É um orgulho poder caminhar ao lado de vocês”, ressaltou.

O presidente da Câmara, vereador Manoel Palomino, destacou que o SAAE é um patrimônio da cidade, que presta um serviço de excelência e parabenizou os funcionários e os diretores, que exercem seu papel com ‘compromisso sério e transparente’.

A vice-prefeita Lucia Tenório também discursou na ocasião e lembrou do papel fundamental do SAAE na vida das pessoas. “Água tratada significa saúde”. E também parabenizou os funcionários. “O SAAE é um serviço. E chegou aos 50 anos graças a todos aqueles que trabalham no SAAE”.

Por fim, o prefeito Carlos Nelson Bueno não escondeu a importância da solenidade. “Hoje, se trata de um ato fundamental na história de Mogi Mirim. É um momento de muita emoção para mim”, apontou. Carlos Nelson lembrou que o SAAE foi objeto de concessão no governo passado e que hoje a autarquia ‘não deve nada a ninguém’. “Era inviável? Com trabalho, luta e determinação, provou o contrário”, afirmou.

O prefeito ainda fez menção à SESAMM, agradecendo a concessionária pela parceria no serviço de esgotos e por realizar um serviço exemplar. A solenidade terminou com o descerramento da placa comemorativa dos 50 anos do SAAE.