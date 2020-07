SAAE de Itapira comemora 50 anos

O SAAE comemora 50 anos hoje. Uma autarquia sempre preocupada com a população itapirense e que a cada ano se moderniza para levar água de qualidade a todas as torneiras e que cuida do meio ambiente com o tratamento de esgotos.

Em 29 de julho de 1965 foi inaugurada a Estação de Tratamento de Água, na gestão do então prefeito Benedito Alves Lima.

Essa foi uma obra de extrema importância para a população, pois o número de pessoas com o acesso a água tratada aumentou de forma considerável. Devido a sua importância, durante a construção o projeto recebeu a visita do então senador Carvalho Pinto, ex-governador do estado de São Paulo.

A obra recebeu o nome de “Palmiro Raymonti”, um ex-prefeito da cidade, homenageado devido a sua morte precoce. Raymonti faleceu quando iria buscar os documentos que davam início ao projeto de construção do SAAE.

Fato curioso ou não, esse prefeito não foi o único a morrer ao buscar estes documentos. Em 1962, o prefeito Antônio Caio e o importante empresário Virgolino de Oliveira sofreram um acidente de avião. Eles iriam buscar os documentos do SAAE. E foi só com Benedito Alves de Lima, no ano de 1965, que Itapira conseguiu os papéis necessários para o início das obras.

Com tudo terminado, a inauguração deu-se com todas as pompas necessárias. Estavam presentes os vereadores Edésio Ramos e Sebastião Pompeu; a esposa do homenageado, Diva Magalhães Raimonti e seu neto, Carlos Eduardo de Ornellas Filho; o diretor Pedro Ferreira Cintra, o prefeito Alves Lima, o radialista Flávio Zacchi e o pároco da Matriz de Santo Antônio, Padre Mateus.

E em 16 de julho de 1970 foi criado o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Itapira pela Lei 961, na gestão do prefeito Hélio Pegorari.