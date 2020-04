SAAE DE MOGI MIRIM INICIA TROCA DAS REDES DE ÁGUA E DE ESGOTO DO DOMÊNICO BIANCHI

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim iniciou nesta quinta-feira (16), a troca das redes de água e de esgotos do loteamento Domênico Bianchi, na Zona Norte de Mogi Mirim. O trabalho atingirá as seis ruas de bairro, numa extensão de aproximadamente 620 metros. O serviço antecede a pavimentação asfáltica que a Prefeitura fará no local. O prefeito Carlos Nelson Bueno acompanhou o início dos trabalhos ao lado do presidente da autarquia, Luiz Rodrigo Sernaglia.

O Domênico Bianchi existe desde 1995 e conta com mais de 70 famílias residentes. A pavimentação, reivindicação antiga dos moradores do bairro, era um dever do loteador, que nunca cumpriu a obrigação de oferecer a infraestrutura. Foi necessário um processo de regularização, iniciado há alguns anos, para que o prefeito Carlos Nelson Bueno pudesse autorizar as obras com recursos próprios.

Uma lei nesse sentido, autorizando o Executivo a executar obras e serviços de benfeitorias no loteamento, foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito em fevereiro deste ano. Na mesma legislação, a Prefeitura foi autorizada a adotar ajustes nas redes de água e esgoto. Assim, a troca se fez necessária, em razão da precariedade do estado das duas redes.

O trabalho de substituição começou nesta quinta-feira, a partir do cruzamento da rua Maria Sordign e com a rua Seis, onde a nova rede de esgoto foi interligada à tubulação já existente e que faz a conexão com o emissário que leva o efluente até a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).

Também foi a partir deste ponto que o SAAE começou a instalar a nova rede de água, que será constituída de tubulações de duas polegadas. Vale destacar que o Domênico Bianchi é abastecido pela rede principal que passa pela rua Primeiro de Janeiro. O serviço ainda prevê a instalação de PVs (Poços de Visitas). A expectativa do SAAE é concluir a troca em até três semanas.