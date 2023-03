Saae de Mogi Mirim lança edital para concurso público

Oportunidades são para cargos de nível fundamental, médio e superior; inscrições serão abertas no dia 27 de março

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim está com edital aberto para o concurso público. O documento foi publicado no Jornal Oficial do Município, na edição de quarta-feira (22), e está disponível na íntegra no site da autarquia – www.saaemogimirim.sp.gov.br, no menu “Transparência”. São oferecidas 10 vagas, sendo cinco para chamamento futuro e cinco para cadastros reserva, em cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.443,70 até R$5.167,74.

O certame é organizado pelo Instituto Consulpam e as oportunidades serão distribuídas para os cargos de oficial de encanador de redes, oficial de pedreiro de manutenção de redes, oficial de manutenção, oficial de mecânico de manutenção, operador de máquina pesada, assistente de gestão administrativa, auxiliar de laboratório de análises físico-química, auditor de controle interno, engenheiro civil e advogado.

As inscrições poderão ser feitas a partir de segunda-feira, 27 de março, até às 23h59 do dia 20 de abril pelo site www.consulpam.com.br. A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo escolhido, sendo de R$30,00 para nível fundamental, R$50,00 para nível médio e técnico e R$70,00 para cargos de nível superior.