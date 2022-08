SAAE inicia instalação de mais cinco macromedidores

No início do mês, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Itapira iniciou a instalação de mais cinco macromedidores nas redes de distribuição de água do município. Os equipamentos serão colocados nas três redes que abastecem o setor Vila Ilze e em duas redes que fazem a adução da água bruta do Ribeirão da Penha até a ETA (Estação de Tratamento de Água).

O serviço faz parte de um segundo financiamento assumido junto ao Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) para o projeto de redução de perdas da autarquia e o investimento é de R$ 715.784,19. Os trabalhos estão sendo executados pela empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda, da cidade de São Carlos, que venceu a concorrência pública.

No ano passado foi feito o primeiro financiamento junto ao Fehidro no valor de R$ 796.268,35 e os equipamentos foram instalados nas adutoras que atendem as regiões alta e baixa do Centro da cidade e nas adutoras que atendem os setores Penha do Rio do Peixe, Prados e Santa Bárbara.

A instalação dos macromedidores permite que a equipe operacional da autarquia efetue o dimensionamento do volume de água que está sendo enviado para cada adutora e o quanto os usuários estão recebendo. “Isso permite ter uma dimensão mais precisa das perdas e, a partir daí, adotar as medidas necessárias para reduzir nosso porcentual”, explicou o presidente do SAAE Carlos Vitório Boretti de Ornellas.