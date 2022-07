SAAE INSTALA NOVOS MEDIDORES NO RESERVATÓRIO DO BOSQUE

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim realizou a instalação de mais dois medidores de vazão eletromagnéticos para auxiliar no programa de Controle de Perdas desenvolvido no município. Os macromedidores foram instalados nas duas saídas do reservatório situado no Residencial do Bosque. O trabalho foi realizado durante a noite desta quinta-feira (30), para evitar qualquer possível transtorno de desabastecimento.

O reservatório do Bosque conta com duas células de armazenamento e capacidade total de 1.600.000 litros de água para abastecer a região. Os medidores foram instalados nas duas adutoras de saída. Uma atende a área do Residencial do Bosque, Residencial Reserva da Mata, Condomínio Residencial Morro Vermelho I e II e Residencial Morro do Sol. A outra rede abastece o Jardim Guaçu-Mirim, Parque do Estado e Condomínio Jequitibás.

Por meio de um sensor eletromagnético, os equipamentos farão a medição da quantidade de água que sai de cada célula do reservatório. Essa informação, somada ao consumo residencial registrado pelos hidrômetros, auxilia no desenvolvimento das ações mais eficazes no combate às perdas físicas de água no processo de abastecimento.