SAAE LIBERA CONTA DE ÁGUA SER EMITIDA EM NOME DE LOCATÁRIO

O SAAE (Serviço Autonômo de Água e Esgotos) informa que é a fatura de água e esgotos de imóvel alugado pode ser emitida no nome do inquilino. A medida facilita, tanto para o proprietário como para o usuário, o atendimento e o acesso aos serviços disponíveis.

A mudança de usuário não interfere na propriedade do imóvel. A medida garante mais segurança, evitando que o proprietário do imóvel seja cobrado indevidamente. A duração da alteração no sistema do SAAE é a mesma que a duração do contrato firmado com o inquilino.

Por exemplo, se no contrato de aluguel consta uma duração de 12 meses, após esse período a conta de água volta automaticamente para o nome do proprietário do imóvel.

Qualquer alteração no tempo de permanência do inquilino no imóvel deve ser informada ao SAAE. Quem tem um imóvel alugado, seja residencial ou comercial, e quer realizar esse serviço, pode entrar em contato com o SAAE pelos telefones 3805 9900 ou 08000 165 195 e agendar o atendimento.