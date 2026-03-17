SÁBADO TEM ESPETÁCULO TEATRAL GRATUITO NO DONA ZENAIDE

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove neste sábado, 21 de março, às 19h, o espetáculo teatral “Não conta para ninguém”, no Teatro Dona Zenaide, com entrada gratuita.

A apresentação integra a programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e traz ao público um drama pessoal vivido pela atriz, abordando temas como violência sexual e superação.

Com uma narrativa forte e sensível, a peça propõe uma reflexão sobre o silenciamento de mulheres em situação de abuso, convidando o público a discutir o tema e incentivar a quebra desse silêncio.

Segundo a organização, o espetáculo busca sensibilizar homens e mulheres sobre a importância de dar voz às vítimas, promovendo conscientização por meio da arte.

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