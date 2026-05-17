Corpo de homem é encontrado às margens do Rio Atibaia em Jaguariúna
Cadáver estava em estado de decomposição e foi localizado por um morador no bairro Carlos Gomes na tarde deste domingo, dia 17
O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo, dia 17, às margens do Rio Atibaia, no bairro Carlos Gomes, em Jaguariúna.
De acordo com informações apuradas no local pela reportagem do Bastidores da Notícia, o cadáver foi localizado por um morador que pescava dentro de sua propriedade. O corpo já estava em estado de decomposição.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que esteve no local após ser acionada. A Polícia Científica também compareceu para realizar a perícia e apurar as circunstâncias do caso.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, onde deverá passar por exames para identificação da vítima e determinação da causa da morte.
Imagem e fonte: Bastidores da Notícia
