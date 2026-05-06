Cultura divulga programação do 15º Festival de Teatro com grupos selecionados de cinco cidades

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou os grupos participantes do 15º Festival de Teatro de Mogi Guaçu, que ocorrerá entre os dias 19 e 28 de maio. Com entrada gratuita, todas as apresentações acontecerão às 20h, no Teatro Tupec do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

A abertura será no dia 19 de maio, uma terça-feira, com o espetáculo Translúcido (Cia Talagada – Itapira). No dia seguinte, 20 de maio, o público vai assistir Memórias de um Povo Estrangeiro (Cia Samba da Vida – Vinhedo).

Já no dia 25 de maio, sobe ao palco a montagem A Mandrágora (Cia Independente de Teatro – São José dos Campos). Em 26 de maio, será apresentada a peça Passado Presente (Grupo Zenturo – São Paulo). E no dia 27 de maio, será a vez de A Cantora Careca (Zéfirus Cia de Teatro – Salto). Encerrando a programação oficial, no dia 28 de maio, terá a peça Há Vagas para Moças de Fino Trato (HUMA Cia de Teatro – São Paulo).

A cerimônia de premiação está marcada para 29 de maio, às 19h30, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no mesmo complexo cultural. O festival distribuirá premiações em dinheiro e troféus para três primeiros colocados, além de certificados às demais companhias classificadas.

O secretário-adjunto de Cultura, Rodrigo Peguin, destacou a importância do evento para o fortalecimento das artes cênicas no município. “O Festival de Teatro é um dos momentos mais importantes do nosso calendário cultural. Ele valoriza a produção teatral, aproxima o público das artes e fortalece o intercâmbio entre grupos de diferentes cidades. É uma celebração da criatividade e do talento que temos em nosso Estado”, disse.