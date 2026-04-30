Defesa Civil alerta para calor, baixa umidade e mudança no tempo no feriado na região de Campinas

Previsão indica dias quentes e secos até sábado e chegada de chuva no domingo com risco de temporais

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para mudança nas condições do tempo durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Na região de Campinas, o cenário será marcado por calor e baixa umidade até sábado, com previsão de instabilidade no domingo.

Entre sexta-feira e sábado, predomina uma massa de ar seco e quente, com sol e temperaturas elevadas. Na região de Campinas, os termômetros devem variar entre 18 graus e 30 graus na sexta e chegar a 31 graus no sábado, com baixos índices de umidade do ar.

A mudança ocorre no domingo, com a chegada de uma frente fria que aumenta a umidade e favorece pancadas de chuva. As precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Apesar do maior risco de chuva ser na faixa leste do estado, a região de Campinas também deve registrar queda nas temperaturas, com mínima de 17 graus e máxima de 25 graus no domingo.

A Defesa Civil alerta ainda para o aumento do risco de queimadas durante o período seco e orienta a população a manter cuidados com hidratação e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes.

Em caso de chuva, a recomendação é evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas e buscar abrigo em locais seguros.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Fonte: Agência SP

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