Saean amplia serviços que podem ser solicitados via WhatsApp

Pelo número (19) 99663-1850, consumidor poderá gerar 2ª via, solicitar parcelamento de fatura, religação de água e muito mais

Sempre preocupado em proporcionar mais agilidade e eficácia nos atendimentos prestados ao seu público, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) ampliou a quantidade de serviços que podem ser solicitados via atendimento eletrônico pelo WhatsApp.

Agora, pelo número (19) 99663-1850, o consumidor poderá gerar a 2ª via ou alterar o modo de entrega da fatura, e solicitar os seguintes serviços: primeira ligação, adequação de cavalete, mudança de titularidade, vistorias, divisão de ramal desmembrada e frente e fundo, corte final, vazamento, religação de água, parcelamento e abertura de protocolo. Pelo canal, o cliente ainda tem a possibilidade de tirar dúvidas frequentes relacionadas ao serviço de água e esgoto do município.

De acordo com a superintendente do Saean, Gabriela Montoya, a ampliação dos atendimentos para meios digitais tem tornado os serviços da autarquia ainda mais ágeis e acessíveis. “A ideia é ampliar cada vez mais os canais de comunicação direto com os clientes, diminuindo as filas e oferecendo mais comodidade aos consumidores”, destacou.

SITE

Além do canal de WhatsApp, os moradores também podem solicitar serviços por meio do site da autarquia. Pelo endereço saean.sp.gov.br, o consumidor pode gerar a 2ª via ou alterar o modo de entrega da fatura, consultar débitos e extratos, abrir protocolos, simular contas, consultar histórico de consumo, atualizar dados cadastrais, tirar dúvidas frequentes e ainda acompanhar notícias relacionadas ao serviço de água e esgoto do município.

Gabriela destaca que o centro de atendimento on-line preza pela transparência ao consumidor. “O morador pode acessar a aba ‘portal transparência’ e acompanhar nossos processos licitatórios, contratos que estão em vigência, informações relativas à execução orçamentária do Saean, envolvendo as despesas e receitas processadas, além da relação do quadro de funcionários e demais informações, exigidas pela lei Nº 12527/2011”, disse.