Saean apresenta tarifa social para famílias de baixa renda Para solicitar o benefício, é necessário abrir protocolo junto ao Setor de Atendimento da autarquia

Pensando em proporcionar qualidade de vida a todo morador nogueirense, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) apresenta tarifa social às famílias de baixa renda da cidade. Na prática, o projeto resulta em uma redução significativa na conta de água do usuário beneficiado, quando comparada com a tarifa normal repassada pelo Saean.

A superintendente da autarquia, Gabriela Montoya, explica que o benefício é cedido às famílias de baixa renda com desconto progressivo nas tarifas de água e esgoto. “A Tarifa Social é uma oportunidade de oferecer dignidade na vida de famílias nogueirenses em situação de vulnerabilidade. Quando um serviço essencial como a água não chega a todos, o coletivo também sofre as consequências. Nosso propósito é trabalhar para que mais famílias tenham acesso à água tratada e de qualidade”, exaltou.

COMO SOLICITAR?

Para solicitar o benefício, a autarquia explica que é necessário abrir protocolo de pedido de Tarifa Social junto ao Setor de Atendimento do Saean, apresentando os seguintes documentos:

– RG;

– CPF;

– Caso a moradia seja alugada, apresentar contrato de locação válido com firma reconhecida em cartório;

– Folha V7 (CADúnico) atualizada com todos os membros que residem no imóvel;

– Requerimento (pedido do benefício);

– Carteira de trabalho atualizada;

– Se for aposentado, apresentar comprovante do INSS;

– Se possui alguma deficiência/ necessidade especial, apresentar laudo médico;

Se fizer uso continuo de medicamento, apresentar receitas e notas fiscais.

A população pode realizar o cadastro na Tarifa Social no prédio de Atendimento do Saean, localizado na Rua 10 de Abril, 844, no Centro. Maiores informações podem ser obtidas por meio do 0800-775-4944 ou, ainda, pelo WhatsApp (19) 99663-6593.