Saean e Prefeitura inauguram um dos laboratórios mais equipados da região

Cerimônia também marcou a revitalização da ETA 3; servidores comemoram investimento histórico

Em uma noite histórica para Artur Nogueira, a Prefeitura e o Serviço de Água e Esgoto (Saean) inauguraram na quinta-feira (23) o novo Laboratório de Controle de Qualidade, agora ostentando o título de um dos mais equipados da região no setor de água.

A ocasião também marcou a revitalização da Estação de Tratamento de Água (ETA 3), responsável por 20% do abastecimento do município.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e regionais, como o prefeito Lucas Sia (PL), o vice Davi Fernandes (PSD), a presidente da autarquia Gabriela Montoya, a chefe de Gabinete Mayra Barbosa, o presidente da Câmara Municipal Adalberto di Lábio, o vereador Zé Pedro Paes, o vereador Nando do Gás, a chefe do laboratório Jaqueline Adorno, o diretor jurídico do SAEC Erismar Pastos, e o representante da Intertec, Ivan de Abreu.

Para o prefeito Lucas Sia (PL), a inauguração do laboratório é um marco para a cidade. “Investir em saneamento básico é investir na saúde e no bem-estar da nossa população. Água de qualidade é fundamental para a vida e para o desenvolvimento sustentável de Artur Nogueira, e estamos dedicando recursos e esforços para assegurar que cada gota que chega às torneiras seja segura e pura”, frisou Sia.

O novo laboratório representa um salto significativo na capacidade de análise e controle da qualidade da água em Artur Nogueira. Equipado com tecnologia de ponta e certificado pela Vigilância Sanitária, o local garante que a água que chega às casas dos moradores atenda aos mais rigorosos padrões de qualidade.

A presidente do Saean, Gabriela Montoya, lembra que o investimento total das obras é de quase R$ 2 milhões de reais. “Quem disser que o Saean está sucateado é mentiroso. Nunca se investiu tanto nessa autarquia como nós estamos investindo nesses últimos quatro anos. Nós entregamos água e água de qualidade. E o laboratório é mais uma conquista dentre as tantas que estão por vir”, comenta.

MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

A estrutura moderna e bem equipada do laboratório não beneficia apenas a população, mas também os servidores do Saean. O ambiente de trabalho seguro e confortável garante maior precisão nas análises e contribui para a satisfação da equipe.

A chefe do laboratório, Jaqueline Adorno, que trabalha no Saean há 16 anos, destaca a importância do investimento para os servidores. “Essa gestão foi a que mais investiu no Saean. Antes nós tínhamos um laboratório precário, onde no mesmo espaço tinha cozinha, banheiros e ambiente de trabalho. Mas nunca ninguém nos olhou e nos deu a estrutura que merecíamos. Essa estrutura que estamos vendo aqui hoje representa um grande avanço para o Saean e para a qualidade do serviço que prestamos à população”, comemora Adorno.

REVITALIZAÇÃO DA ETA 3

A revitalização da ETA 3, por sua vez, envolveu a reforma e ampliação do Laboratório de Controle da Produção III, que incluíram a aquisição de equipamentos novos, como destilador, pHmetro, AquaColor Cloro, Cor e Flúor, além do investimento em Telemetria.

Também foram realizadas reformas nos banheiros e na área destinada ao armazenamento de produtos químicos e descarte de resíduos das análises. Os tanques de produtos químicos, como Hipoclorito e PAC, foram substituídos, enquanto a ETA III passou por pintura e iluminação adequada.

Além disso, houve melhorias internas e externas nos reservatórios. O sistema de distribuição de água tratada para o Reservatório São João dos Pinheiros foi aprimorado, assim como o tanque de mistura da água final (“Cachimbo”). Por fim, uma cozinha/refeitório foi construída para atender às necessidades do local.