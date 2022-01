Saean inicia campanha de verão e incentiva uso consciente da água

Ação “Verão Combina Com Moderação” dá dicas de como evitar desperdício durante a estação mais quente do ano

O verão chegou e, junto com ele, vieram as altas temperaturas e o sol intenso. Com isso, a água acaba se tornando um dos elementos mais consumidos nesta época do ano. A fim de evitar desperdícios, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) iniciou a campanha “Verão Combina Com Moderação”. Ao longo da estação mais quente do ano, a autarquia dará dicas de uso consciente e responsável do recurso hídrico, por meio de campanha publicitária informativa nas redes sociais e site.

A superintendente do Saean Gabriela Montoya reforça que um dos objetivos da campanha é despertar nos moradores a ideia de que a preservação da água é responsabilidade de todos. “Queremos estimular a visão de coletivo e de responsabilidade com a água. É fundamental que as pessoas tenham consciência de que não há mais espaço para o desperdício. Precisamos mudar nossa cultura”, destacou.

Ela acrescenta que as ações – veiculadas no site “http://www.saean.sp.gov.br/” e redes sociais (https://www.facebook.com/saeanarturnogueira) – pretendem comunicar e engajar a população a adotar hábitos mais conscientes. É por isso que o Saean dá dicas de como aproveitar de maneira consciente a água levada às torneiras das casas. Confira:

-Evite banhos demorados ou vários banhos ao dia. Desligue o chuveiro quando for se ensaboar;

-Use cobertura nas piscinas, evitando o acúmulo de sujeira e diminuindo a troca de água;

-Ao escovar os dentes, feche a torneira e somente abra quando for enxaguar a boca;

-Cheque vazamentos e não deixe as torneiras pingando;

-Dê descarga no vaso sanitário quando necessário e mantenha a válvula bem regulada;

-Ao lavar roupas no tanque, deixe de molho antes e utilize a mesma água do molho para esfregar as peças;

-Reaproveite a água para lavar a área de serviço, o pátio ou a calçada;

-Se usar lavadora de roupas, acumule peças suficientes para utilizar a capacidade máxima da máquina. Procure também reaproveitar a água para lavar a área de serviço, o pátio ou a calçada;

-Ao lavar as louças, deixe os utensílios de molho para que a sujeira saia mais facilmente. Evite enxaguar usando a torneira. Use uma vasilha grande com água suficiente para enxaguar toda a louça. Essa água também pode ser reaproveitada;

-Quando lavar o carro, evite usar mangueira. Prefira o balde;

-Não use a água da mangueira como vassoura para limpar a calçada, o pátio ou o quintal. Prefira o balde e a vassoura;

-Regue as plantas com um regador e não com a mangueira. Reaproveite a água cheia de nutrientes do aquário para as plantas;

-Mantenha o encanamento de sua casa sempre em ordem. Verifique vazamentos e nunca deixe torneiras pingando