Saean realiza interligação de reservatórios para solucionar falta de água no Coração Criança

Projeto de 2km de rede é mais uma alternativa para garantir abastecimento na região

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) está realizando uma interligação de reservatórios para melhorar o abastecimento de água no bairro Coração Criança. Com extensão de 2 quilômetros de rede, a obra é mais uma alternativa para acabar com a falta de água nas residências.

A nova rede está sendo ligada com a Estação de Tratamento de Água (ETA) III. Segundo Gabriela Montoya, superintendente do Saean, a obra é uma resposta direta às demandas da comunidade e reflete o compromisso da autarquia em prestar um serviço de qualidade à população nogueirense.

O prefeito Lucas Sia (PSD) ressalta a importância da iniciativa para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Coração Criança. “Trabalhamos incansavelmente para garantir que todos os bairros tenham acesso a um abastecimento regular e de qualidade. A interligação dos reservatórios é um investimento importante nesse sentido, e tenho certeza de que trará resultados positivos para a população”, frisa.