Jaguariunense fica em Terceiro Lugar em Prova em Americana.

Neste Ultimo domingo dia, 30 de Março foi disputado na Cidade de Americana a Taça Regional de XCO. é uma modalidade do Mountain Bike que consiste em um circuito de mais ou menos 4 KM a volta, com raízes trilhas, subidas e descidas no qual quem chegar primeiro vence, a quantidade de voltas e conforme a Categoria do Atleta, o Jaguariunense Cleber Maia com apoio a Equipe Volt, disputou a prova na Categoria Master C1 e conseguiu após 4 voltas um ótimo Terceiro lugar, a Prova contou também com a participação Elias Sousa que correu na Categoria Master B1 e terminou em um ótimo Quinta Colocação.

O próximo desafio dos Atletas será neste Domingo na Cidade de Salto pela 2a Etapa da Copa FBR, vamos torcer por nossos atletas @cmaia2023 e @eliasosouza.