Saean representa Artur Nogueira na celebração dos 50 anos da Kurita do Brasil

Com filial em Artur Nogueira, empresa foi homenageada em evento comemorativo em Atibaia na última sexta-feira (16)

A presidente do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean), Gabriela Montoya, representou o prefeito Lucas Sia (PL) e o município de Artur Nogueira no jantar de comemoração dos 50 anos da Kurita do Brasil. O evento foi realizado na última sexta-feira (16), em Atibaia, e contou com a presença do presidente nacional da empresa, José M. de Aguiar Júnior.

Gabriela parabenizou a Kurita pela trajetória no Brasil e reforçou a importância da empresa no contexto local. Com filial também em Artur Nogueira desde 2011, a Kurita do Brasil desempenha um papel relevante na geração de empregos e no fortalecimento da economia nogueirense.

“Parabenizo toda a equipe da Kurita pelos 50 anos de história. É motivo de orgulho para Artur Nogueira contar com uma empresa desse porte em nosso município, contribuindo com o desenvolvimento econômico e com práticas que valorizam a preservação ambiental”, afirmou Gabriela Montoya.

SOBRE A KURITA

A trajetória da Kurita no Brasil teve início em 1975, com atendimento ao segmento siderúrgico. Pouco tempo depois, a empresa se tornou referência no setor petroquímico.

Atualmente, a Kurita oferece soluções para todos os segmentos industriais que utilizam água em seus processos, com presença nacional por meio de escritórios e filiais em diversas cidades do país, incluindo Artur Nogueira. O portfólio da empresa inclui produtos químicos, equipamentos, serviços e projetos personalizados.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira