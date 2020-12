Saiba mais sobre o uso do ultrassom na dermatologia

Pele é o maior órgão do corpo humano e, como tal, é frequentemente estudada por pesquisadores e médicos em busca de avanços tecnológicos que combatam doenças e auxiliem em tratamentos estéticos. Um exemplo é o uso da ultrassonografia, muito associada à exames de gravidez, para fins dermatológicos.

O ultrassom é um método de diagnóstico por imagem que é realizado através das vibrações de sons inaudíveis em alta frequência. Na dermatologia, o uso do aparelho possui duas vertentes: o ultrassom ponteira microfocado, no qual ondas de calor aquecem pontos profundos da pele, produzindo coagulação térmica sem danificar camadas superficiais, para tratar flacidez, através de neocolagenese (estimulo de novo colagemo) e ponteira macrofocado, que, através também de mecanismos térmicos, quebra a gordura do local aplicado, levando a necrose da gordura no local aplicado.

“Por ser um método não-cirúrgico, nós recomendamos muito para quem procura soluções não-invasivas, mas com resultados supreendentes”, afirma a Dra. Ana Lívia Bagatini, médica especialista em dermatologia que realiza o procedimento em seu consultório, localizado na cidade de Mogi-Guaçu-SP. Outro ponto positivo é que, após a sessão, a pele não fica marcada, possibilitando que o paciente volte às suas atividades cotidianas.

O ultrassom, que funciona como um lifting facial não-invasivo, pode ser aplicado em qualquer tipo de pele, e o efeito costuma durar cerca de seis meses, podendo ser feito na pálpebra superior para abrir olhar, na pálpebra inferior e nos pes de galinhas para amenizar as rugas, no pescoço, nas rugas periorais (famosas rugas do código de barras), no abdome pos gestação, pos cirurgia bariátrica ou ate mesmo para correção do famoso “umbigo triste”, nos glúteos, na parte interna das coxas, braços, entre outros locais.

Sobre a Dra. Ana Lívia Bagatini

Médica pós-graduada em dermatologia, a Dra. Ana Lívia Bagatini atende em sua clínica em Mogi Guaçu. Participou do mutirão da Cruz Vermelha de São Paulo em 2016, e participa de diversas palestras e cursos nacionais e internacionais. Ana Lívia tem como objetivo ajudar o paciente a recuperar a autoestima e confiança. A médica realiza procedimentos modernos de acordo com as tendências do mercado, como injetáveis com ácido hialurônico, skinbooster, bioestimuladores, entre outros.