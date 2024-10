Saiba o que é a otite e como proteger seu pet dessa condição

Problema causa inflamações nos canais auditivos dos animais e é mais incidente durante o verão

Apesar de pouco conhecida, a otite é uma das doenças mais comuns de se encontrar em animais de estimação – especialmente em períodos de calor intenso, como costuma acontecer no verão. A condição é caracterizada por uma inflamação no canal auditivo, quase sempre causada por uma infecção bacteriana ou proveniente de outros microrganismos nocivos, como fungos, ácaros, etc.

Animais com orelhas longas e peludas são mais predispostos a desenvolver o problema, pois a anatomia de sua orelha a torna mais vulnerável a ações de umidade e proliferação de bactérias. Contudo, qualquer raça de cão ou gato está sujeita a esse risco, inclusive aquelas com orelhas mais curtas – que, além de acumular sujeira com mais facilidade, também podem sofrer com a entrada de água no canal auditivo.

Para o animal, o principal sintoma da otite se resume ao incômodo constante causado pelas dores. Os tutores podem perceber alguns sinais visuais, como vermelhidão na parte interna da orelha e, em alguns casos, presença de secreção (pus) no canal auditivo. O pet também vai sacudir a cabeça com uma certa frequência, sendo um claro indício de que ele está se sentindo incomodado.

Tipos e tratamento

Existem três variações de otite que se diferenciam pela região afetada pela inflamação. Na otite externa, a parte mais superficial da estrutura é afetada, sendo aquela que pode ser percebida a olho nu. Na otite média, a condição afeta o tímpano e os três pequenos ossos dos seus arredores. Já a otite interna afeta a cóclea e o sistema vestibular, que são os responsáveis pela audição.

O tratamento envolve a aplicação de medicamentos que variam de acordo com a causa da otite; o Easotic, por exemplo, é utilizado para combater os casos originados de infecções bacterianas ou fúngicas. O tutor fica responsável por aplicar o remédio diariamente – mas, antes, sempre será necessário limpar a região do ouvido, a fim de remover todo o excesso de secreção.

Para prevenir o problema, é importante ficar atento às orelhas do animal em situações específicas, que em sua maioria envolvem contato com água. Após o banho, é indispensável secar bem as orelhas para evitar que fiquem úmidas; o mesmo vale para atividades recreativas que possam molhar o pet, algo que pode ser bem frequente durante o verão, quando o calor é mais intenso.