Sala de escuta sensível é aliada dos alunos na expressão dos sentimentos

Projeto Socioemocional do Colégio Raphael Di Santo – Garcia completa 2 anos com resultados satisfatórios e é ampliado para os Colégios Raphael Di Santo – Mimosa e RDS Swiss

Quando Maria Clara Souza chegou no Colégio Raphael Di Santo – Garcia, em maio de 2023, tudo o que ela menos queria era fazer contato com as pessoas. A tristeza por ter deixado o colégio onde estudava era visível, assim como a insegurança. Maria Clara não sabia, mas só precisava ser acolhida e ouvida de forma cuidadosa, sensível e atenta. Assim como ela, Rayane Poli também precisava de uma atenção diferenciada. A perda do avô foi bastante dolorosa e Rayane ainda não havia conseguido processar esse sentimento. As duas jovens, então alunas da 2ª série do Ensino Médio, foram convidadas a bater um papo com o psicanalista Juliano Casarin. A conversa aparentemente despretensiosa resultou num interesse imediato pela sala de escuta sensível, espaço voltado para acolher e orientar os alunos.

A troca de ideias entre os alunos e um profissional tem sido extremamente satisfatória tanto para os jovens quanto para os professores que os acompanham, bem como para a direção do Colégio. Em pouco tempo, as crianças e os adolescentes que buscam esse contato mais direcionado, se mostram mais fortes, mais confiantes e mais felizes no ambiente escolar. Para Juliano Casarin, psicanalista responsável pelo Espaço de Escuta Preventiva e de Apoio – EEPA, esse vínculo de confiança estabelecido com os alunos só traz benefícios. “Essas crianças e esses adolescentes sabem que serão ouvidos e não serão julgados, apenas acolhidos”, explica.

O EEPA foi implantado no Colégio Raphael Di Santo Garcia há 2 anos e faz parte do projeto socioemocional presente na grade curricular da escola. No momento da implantação, a comunidade escolar começava a retomar as atividades presenciais em função das restrições exigidas pela pandemia da COVID-19 e sentiu a necessidade de estreitar os vínculos com os alunos, que voltavam para a escola completamente transformados. “Muitos estavam tristes, deprimidos, ansiosos e tudo isso impactava diretamente na rotina da sala de aula”, conta Kátia Klnpeldes, orientadora pedagógica especialista do Colégio.

Quando o projeto começou a ser implantado no colégio, os alunos foram convidados a participarem de uma série de dinâmicas, que tinham como objetivo a coleta de dados e informações pelo psicanalista. “A ideia era fazer um levantamento das emoções que predominavam entre os alunos e o resultado foi tão positivo que, mesmo sem conhecer as turmas, foi possível fazer um mapeamento seguro das necessidades emocionais de cada uma delas”, conta Juliano.

As dinâmicas foram fundamentais para aproximar os alunos do trabalho que começava a ser desenvolvido no colégio, e reforçar o vínculo de confiança com o profissional. Em pouco tempo, o EEPA já funcionava como um local seguro para os alunos que precisavam de um apoio específico. A identificação com a sala de escuta foi tamanha que a decoração da porta de entrada foi feita por uma aluna do colégio que teve a história de vida transformada por esse apoio emocional. “O coração trancado e pedindo ajuda é o símbolo mais bonito do trabalho que estamos desenvolvendo aqui. É o reconhecimento de que podemos ajudar”, reforça Juliano.

Às vésperas de deixarem o colégio rumo à uma nova etapa da vida, as alunas Maria Clara e Rayane se emocionam ao contarem como o EEPA transformou a vida delas. “A Maria Clara de maio do ano passado mudou completamente. Hoje, ela sabe se expressar e fala abertamente sobre o que sente”, comemora Maria Clara Souza. No mês em que o laço amarelo chama a atenção para conscientizar sobre a importância da saúde mental e do acolhimento emocional, o EEPA colhe os frutos do bom trabalho que vem desenvolvendo com os alunos do Garcia e comemora a sua expansão para os Colégios Raphael Di Santo – Mimosa e RDS Swiss. “A vitória, certamente, é dos alunos, que vão poder se abrir, se expressar e ter uma vida mais leve e alegre”, comemora Juliano.

