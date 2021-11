SAMA realiza plantio de 200 mudas para ajudar na recuperação da mata ciliar

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizou ontem (22) o plantio de 200 mudas para ajudar na recuperação da mata ciliar de uma nascente situada nas divisas de Cosmópolis e Americana, no bairro denominado ‘Sobrado Velho’.

No local ocorreram queimadas, o que danificou a mata existente. A empresa Usina Ester, além estar trabalhando no reflorestamento, realizou melhorias no aceiro para evitar novos incêndios.

O plantio também está sendo organizado por representantes da Mandalla Ecologia, sob a coordenação de Celso Pires e Geraldo.

A água produzida na nascente, além de ajudar na produção de alimentos na região é de relevante importância por desaguar no Rio Jaguari, contribuindo para melhoria da qualidade da água deste importante rio.