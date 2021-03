SAMAE abre novo posto de atendimento em Martinho Prado

Nesta terça-feira, 30, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu abriu o novo posto de atendimento em Martinho Prado, para facilitar a solicitação de serviços no local.

O posto oferecerá aos moradores atendimento para ligação e desligamento de água, reclamações sobre vazamentos, conferência de hidrômetros, negociação para parcelamento de dívidas, entre outros. Tudo isso bem mais perto de casa.

“Assumimos em nossa campanha o compromisso de aproximar o atendimento do SAMAE das pessoas que residem em Martinho Prado. Esse investimento ajudará os moradores no sentido de agilizar os serviços e derrubar a necessidade de vinda à região central da cidade para encontrar assistência”, destacou o prefeito.

De acordo com o superintendente do SAMAE, Mario Antônio Zaia, a intenção da unidade é levar ao distrito toda a estrutura de serviços disponibilizada pela autarquia. “É uma oportunidade de resolver no distrito, sem percorrer longas distâncias, problemas relacionados à água e esgoto”, disse.

O novo posto atenderá os clientes em casos de:

2ª Via de conta

Abertura de processo administrativo

Reclamações

Transferências de titularidades

Abertura de ordens de serviços

A sede está localizada na Rua Honório Correa, 47, Martinho Prado, o telefone de contato 3841-1001.