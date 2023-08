“Samba de Bumbo, Patrimônio Campineiro” é tema de exposição na Estação Cultura

No mês dedicado ao patrimônio, Estação Cultura recebe uma mostra sobre Patrimônio Imaterial

Abre ao público a partir desta sexta-feira, 11 de agosto, a exposição “Samba de Bumbo – Patrimônio Campineiro”, na Estação Cultura. A mostra, o local e o tema fazem parte da programação do Mês do Patrimônio Cultural, em agosto. A entrada é gratuita e aberta ao público das 8h às 19h de segunda ao sábado. No domingo, é aberta durante os eventos na Estação.

A mostra “Samba de Bumbo – Patrimônio Campineiro” traz um recorte sobre este importante patrimônio cultural da cidade, que foi reconhecido em 2018. Cerca de 40 painéis, medindo 60×90 cm, com fotografias dos grupos Urucungos, Puítas e Quijengues e Samba de Bumbo Campineiro Nestão Estevam trazem essa importante manifestação ligada à cultura negra e popular na cidade, bem como personagens importantes para a salvaguarda da manifestação como Alceu Estevam (falecido em 2018), Ernestina Estevam ( mãe de Alceu), Rosa Pires (companheira de Alceu), Mestre Marquinhos Simplício e Ana Miranda, Sinhá Rosário e Zeus do grupo Urucungos.

A mostra segue até 13 de setembro no saguão da Estação Cultura, uma das edificações que compõem o complexo ferroviário, reconhecido como um patrimônio histórico.

Sobre o Samba de Bumbo

É uma tradição tipicamente paulista e possui raízes intrinsecamente ligadas à vinda de negros escravizados de origem bantu – trazidos da África entre os séculos XVIII e XIX. Apesar da presença dos sambas e batuques em diversas regiões brasileiras, no território paulista essa tradição adquiriu traços bastante específicos e guardou consigo elementos importantes da cultura africana.

Esta manifestação é uma tradição tipicamente paulista, e a de Campinas tem um valor significativo. O Samba de Bumbo acontecia nas áreas rurais e urbanas da cidade, foi praticado até os anos 60 e “esquecido” até os anos 90 quando Alceu Estevam (integrante do grupo Urucungos, Puítas e Quijengues) e Antonio Carlos Silva (TC, dirigente da Casa de Cultura Tainã) iniciam suas pesquisas sobre o samba campineiro, recuperando antigos bumbos e coletando cantigas e batuques seguindo orientações obtidas em conversas com os antigos frequentadores do samba ainda vivos.

A partir daí o Samba de Bumbo começa a fazer parte do repertório do grupo Urucungos, Puítas e Quijengues. Alceu se aprofunda nas pesquisas para que a manifestação seja reconhecida. Alceu faleceu um pouco antes do reconhecimento, mas sua mãe, esposa Rosa, filhas; Poliana e Alice Estevam seguem fazendo o trabalho de salvaguarda do samba de bumbo campineiro, por meio do grupo Samba de Bumbo do Nestão.

Sobre Patrimônio Cultural

O patrimônio cultural significa tudo aquilo que é produzido pela cultura de uma sociedade, tanto material quanto imaterialmente. Ele precisa ser preservado devido à sua grande importância científica e cultural, pois representa a riqueza cultural de um povo tanto para a comunidade quanto para a humanidade.

Serviço

Exposição: Samba de Bumbo – Patrimônio Campineiro

Dia: De 11 agosto a 13 de setembro

Hora: aberto ao público das 8h às 19h de segunda a sábado, domingo aberto caso tenha programação de eventos na Estação

Local: Saguão da Estação Cultura

Endereço: Estação Cultura Prefeito Antonio da Costa Santos

Praça Mal. Floriano Peixoto – Centro

Estacionamento gratuito com entrada pela Vila Industrial – Rua Francisco Teodoro, 1050

Entrada gratuita