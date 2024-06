Samba e música eletrônica fecham programação do Campinas Innovation Week

Crédito: Firmino Piton

Atrações são a bateria dos Acadêmicos do Tucuruvi, Dubdogz e Cactunes Record. Ingressos gratuitos estão disponíveis pelo site https://campinasinnovationweek.com.br/

O Campinas Innovation Week termina nesta sexta-feira, 14 de junho, com samba e música eletrônica. A partir das 17h, a bateria dos Acadêmicos do Tucuruvi vai percorrer o pavilhão do evento, chamando os participantes para sunset e os dois shows de encerramento, que ficarão por conta de Dubdogz e Cactunes Record.

Quem ainda não garantiu um ingresso, pode acessar o site do evento no https://campinasinnovationweek.com.br/.

“O Campinas Innovation Week está sendo um grande sucesso. E pretendemos fechar a programação com chave de ouro”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi. “Eu deixo aqui meu convite para quem ainda não visitou o evento, compareça, prestigie essa ação tão importante, que mostra o que Campinas tem de mais inovador, tecnológico e empreendedor. Eu não deixem de prestigiar os shows”, completou.

A programação do último dia do Campinas Innovation Week começa às 8h, com os eventos TechStart Summit e a OiWeek, além da segunda rodada do Retail Conferece. As palestras vão abordar ecossistemas de negócios, marketing digital, inteligência artificial, entre outros temas.

Campinas Innovation Week

Maior evento de empreendedorismo, inovação e negócios local, o Campinas Innovation Week está recebendo palestrantes importantes, além de workshops e oportunidades de networking e rodadas de negócios.

São quatro eventos em um único espaço, no prédio da Oficina de Locomotiva da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro (Prédio do Relógio), uma área de mais de 7,5 mil metros quadrados, totalmente reformada. No dia 11, o espaço recebeu o Retail Conference; nos dias 12 e 13, a Inova Trade Show; e o TechStart Summit e a OiWeek, no dia 14, encerram a programação.

A realização é da Prefeitura de Campinas, em parceria com o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), a Fundação Fórum Campinas, a Venture Hub e a 100 Open StartUps.

Serviço:

Campinas Innovation Week

Data: até 14 de junho

Onde: Pátio Ferroviário de Campinas

Endereço: rua Dr. Sales de Oliveira, 1.380, Vila Industrial, Campinas/SP

Inscrições pelo site:

