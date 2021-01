SAMI é contemplado em edital do ProAC para reforma da Casa Menotti

A SAMI (Sociedade dos Amigos dos Museus de Itapira) foi contemplada em um edital do ProAC e receberá uma verba de R$ 100 mil para reforma e modernização da Casa Menotti del Picchia. É a primeira vez que uma associação consegue verbas para a aplicação em espaço público. A aprovação pelo ProAC Expresso Editais se deu após criteriosa avaliação da comissão de seleção da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

O projeto visa uma ampla reforma na Casa Menotti del Picchia para abrigar uma nova expografia e modernização do atendimento, bem como propiciar maior difusão do acervo. Com a obra, a Casa terá possibilidade de oferecer para o público em geral uma melhor experiência em relação ao acervo através de exposições de longa duração e temporárias que terão ambientes reformulados e acessibilidade para pessoas com deficiência. Outra vertente que será atendida será a simplificação do acesso de pesquisadores ao acervo, que consiste em todo gabinete do escritor, suas correspondências, fotografias, originais publicados e inéditos.

Conforme destaca a associação, Menotti é uma figura de relevância nacional e internacional que viveu em Itapira e que é motivo de orgulho para a cidade, mas as intervenções citadas no projeto são necessárias para que se possa garantir a continuidade desta influência, assim como valorização de sua identidade e memória para a cidade e para o Brasil. “O projeto foi pensado pela SAMI como uma forma de dar início à parceria com o poder público e a expectativa é que essa seja a primeira de muitas. Mas o intuito principal é de proteger esse acervo de Menotti e garantir que os munícipes e visitantes possam usufruir em sua plenitude esse tesouro cultual que temos em Itapira e a memória de um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, cuja comemoração de seu centenário está próxima”, afirmou Cláudia Consorti, presidente da associação.

Com a liberação dos recursos, a SAMI e as secretarias de Cultura e Turismo, Obras e Planejamento já começaram as reuniões para definição de trâmites que vão formalizar a parceria para a obra no museu contemplado com o edital. A previsão é que as obras se iniciem ainda no primeiro trimestre.

O ProAC Expresso Editais é um programa de investimento direto do Estado de São Paulo em projetos culturais através de concursos regulamentados na forma de editais. Cada edital é direcionado a um determinado segmento artístico e/ou cultural. Contém a definição do objeto, prazo de inscrição, número de projetos que serão selecionados, o valor limite a ser concedido por projeto, a documentação necessária para inscrição, entre outras informações. Os projetos selecionados recebem recursos financeiros diretamente da Secretaria para serem executados, não havendo necessidade de procurar patrocinadores. O edital no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) tem por finalidade apoiar projetos que visem à modernização de museus, arquivos e acervos no Estado de São Paulo contemplando, entre outros itens, o reaparelhamento e modernização de museus ou arquivos (infraestrutura).

Sobre Menotti e sua Casa

Menotti Del Picchia foi um dos escritores mais conhecidos do Brasil. Traduzido em mais de 20 idiomas, tem um acervo de literatura, poesia, e peças de teatro invejável, riquíssimo e que fez parte de um movimento dos mais relevantes da história nas artes: o Modernismo. Menotti capitaneou ao lado de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Villa Lobos a realização da Semana de Arte Moderna de 22, fonte de referência e influência para tantos outros movimentos artísticos que se seguiram no Brasil.

Com a doação, em 1987, do acervo do escritor ao município de Itapira, a Casa Menotti possui a instalação de seu gabinete de pesquisa contendo livros e um grande acervo de fotografias, livros, esculturas, pinturas, cartas, recortes de jornal, originais e desenhos do escritor. Ela está localizada no coração da cidade de Itapira no parque que leva o nome de sua obra mais conhecida: Juca Mulato.