OR – SAMUCA irá receber instrumentos musicais do Clube do Fusca e Rotary Club de Pedreira

Neste domingo, 16 de fevereiro, o Rotary Club de Pedreira e o Clube do Fusca, estarão realizando a entrega de instrumentos musicais para a Fanfarra e Banda do SAMUCA – Serviço de Atendimento a Mulher, Criança e Adolescente.

Segundo informaram os membros das entidades, a partir 8h30, terá início uma exposição de Fuscas com Café da Manhã, depois será realizada a doação dos instrumentos musicais.

“No total investimos cerca de R$ 10 mil na aquisição destes instrumentos que servirão para as aulas da Bandinha e também para a Fanfarra do SAMUCA”, destacaram os organizadores do evento que é aberto ao público.

O Serviço de Atendimento a Mulher, Criança e Adolescente está localizado na Rua Antonio Provatti, nº 301, Jardim Triunfo.