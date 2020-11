Santa Casa Anna Cintra contará com Centro de Hemodinâmica

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob vistoriou na tarde de terça-feira, 27/10, os novos equipamentos da Brasil Laudos que foram instalados na Santa Casa Anna Cintra. Com eles, o hospital contará com um Centro de Hemodinâmica.

Com os novos equipamentos, procedimentos como angioplastia e cateterismo poderão ser feitos em Amparo. “Era um sonho antigo, que agora é uma realidade. Com o serviço em funcionamento, o cidadão de Amparo não necessitará se deslocar para esse tipo de procedimento”, ressaltou o Chefe do Executivo.

O médico radiologista Marcelo Yoshimura, explicou que a empresa está trazendo para a Santa Casa novidades em diagnóstico por imagem. “A princípio estamos entrando com os equipamentos de raio-x, trouxemos também aparelhos de ultrassonografia. Mapa, texte ergométrico e eco cardiograma, que não existiam na Santa Casa serão oferecidos. Estamos pactuando com o hospital a Hemodinâmica, uma área que não existe para nossa região, que muito auxilia em cirurgias de alta complexidade cardíaca e pulmonar”, ressaltou Yoshimura.

“É um serviço que fará diferença para Amparo e Circuito das Águas Paulista. O serviço de hemodinâmica será cadastrado no sistema do Estado de São Paulo. Com certeza, salvaremos vidas com esse novo equipamento”, finalizou o secretário de Saúde de Amparo, Vinicius Grana Tonon.