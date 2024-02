Santander leiloa mais de 200 imóveis com lances a partir de R$ 35 mil

O Santander Brasil em parceria com a Mega Leilões realizará dois leilões de imóveis residenciais e comerciais em fevereiro, nos dias 19 e 20, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados mais de 200 imóveis entre apartamentos, casas, terrenos, imóveis comerciais e rurais, localizados em diversos Estados.

Dia 19/02: serão leiloados mais de 190 imóveis residenciais e comerciais, localizados nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Distrito Federal. Os lances iniciais partem de R$ 35 mil e vão até R$ 1,9 milhão. Para a maioria das residências, o pagamento do lance poderá ser à vista com possibilidade de usar o FGTS (imóveis desocupados) como entrada e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.

Destaques:

Apartamento duplex no Canto do Forte, na Praia Grande (SP) – área útil de 290 m² com três vagas de garagem. O lance inicial será de R$ 1 milhão.

Apartamento duplex na Praia do Itaguá, em Ubatuba (SP) – área privativa de 77 m². O lance inicial será de R$ 581 mil.

Casa em condomínio na Vila Suíça, em Indaiatuba (SP). O lance inicial será de R$ 351 mil.

Casa nas chácaras Maringá, em Atibaia (SP). O lance inicial será de R$ 596 mil.

Casa na Vila Brandina, em Campinas (SP). O lance inicial será de R$ 367 mil.

Dia 20/02: serão leiloados cinco imóveis, sendo três comerciais e dois terrenos, localizados nos estados de Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Os lances iniciais partem de R$ 1,2 milhão a R$ 16 milhões. O valor arrematado pode ser pago à vista ou com financiamento com crédito PJ (prazo mínimo de 36 meses) ou Carta de Crédito de outros Bancos.

Destaques:

Prédio comercial no Centro do Rio de Janeiro (RJ). O lance inicial será de R$ 16 milhões.

Prédio comercial no Centro de Vitória (ES). O lance inicial será de R$ 3,7 milhões.

As informações sobre os eventos estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões – https://www.megaleiloes.com.br/ e também podem ser acessadas no portal Santander Imóveis: www.santanderimoveis.com.br. Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.

SERVIÇO

Leilão exclusivo de imóveis residenciais e comerciais

Data: 19/02

Horário: 14h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML27387

Quantidade: 196

Pagamento: À vista, ou financiamento em até 420 meses para imóveis residenciais.

Leilão de imóvel comercial

Data: 20/02

Horário: 15h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML27391

Quantidade: 05

Pagamento: À vista, ou Financiamento com Crédito PJ (prazo mínimo de 36 meses), ou Carta de Crédito de outros Bancos.