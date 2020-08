Santo Antônio de Posse avança para fase amarela do Plano SP

Nesta sexta-feira, dia 07 de agosto, o governo do Estado anunciou o avanço da região de Campinas para a fase amarela do Plano São Paulo. Portanto, a partir de segunda-feira, dia 10 de agosto, os 42 municípios da região, incluindo Santo Antônio de Posse, flexibilizam a reabertura dos serviços durante a pandemia.

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse publicou hoje, o Decreto n. 3536/2020 com todas as adequações e mudanças que acompanham a fase amarela do Plano SP.

Desta forma, o comércio em geral poderá funcionar seis horas por dia, das 12h às 18h, com capacidade de atendimento de 40%. O horário foi definido em concordância com a Associação Comercial de Santo Antônio de Posse.

Os salões de beleza e barbearia retomam com 40% de capacidade de atendimento e por seis horas diárias. Bares e restaurantes poderão abrir para consumo no local das 11h às 17h, com capacidade limitada de 40% e somente ao ar livre ou em áreas arejadas. Após este horário, o atendimento poderá ser realizado apenas delivery e drive thru.

As academias de esporte e centros de ginástica estão permitidas a funcionar com 30% da capacidade e durante seis horas diárias, das 6h às 9h e das 18h às 21h. As aulas deverão ser agendadas previamente e estão proibidas as atividades e práticas em grupo.

O Paço Municipal voltará a funcionar das 8h às 17h, com atendimento ao público até às 16h30. Todos os setores deverão adotar os protocolos geral e setorial específico. Além disso, o uso de máscaras de proteção, álcool em gel e o distanciamento são obrigatórios.

O funcionamento presencial de cultos religiosos e missas estão permitidos desde que cumpridas obrigatoriedades e medidas preventivas, que podem ser acessadas no texto do Decreto n. 3532/2020.