Santo Antônio de Posse Celebra 4 Ganhadores no Sorteio do Vida Cap de 15 de Dezembro

Nesta terça-feira (17), quatro moradores de Santo Antônio de Posse foram oficialmente contemplados no sorteio do Vida Cap realizado em 15 de dezembro. A entrega dos prêmios foi marcada por momentos de emoção, que se destacou ao ter quatro ganhadores em um único sorteio.

Confira os ganhadores e seus prêmios:

João Humberto, que comprou seu título no ponto de vendas Mercado Tem de Tudo, foi um dos sortudos do Giro da Sorte, faturando R$ 1.000.

Silvana Aparecida, que adquiriu seu título no ponto de vendas Moto Bari, também levou para casa R$ 1.000 no Giro da Sorte.

Rosana Aparecida, do ponto de vendas Bar do Zé do Dene, conquistou o prêmio de R$ 15.000.

Wagner C. foi um dos três ganhadores que dividiram o quarto prêmio de R$ 220.000, ele adquiriu seu título no ponto de vendas Portal das Pérolas.

O Vida Cap é uma oportunidade para ajudar o Hospital Boldrini, além de transformar vidas com prêmios valiosos.