Santo Antônio de Posse completa 90 dias sem óbitos por Covid-19

A cidade de Santo Antônio de Posse completou nesta terça-feira, dia 30, 90 dias sem mortes em decorrência da Covid-19.

De acordo com o boletim epidemiológico, publicado diariamente pela Prefeitura Municipal, o último óbito ocorreu no dia 1º de setembro.

Com o avanço da imunização e consequentemente com a conclusão do esquema vacinal da população, o número de casos confirmados da doença passou a cair significativamente, realidade muito diferente da vivenciada no primeiro semestre deste ano.

No presente momento, não há internados confirmados com a doença e um paciente com suspeita, aguarda o resultado dos exames. Ainda de acordo com o balanço, na última semana o município não teve nenhum caso.

Com estimativa populacional de 23.742 munícipes, 84% da população foi imunizada com a primeira dose e 72% recebeu as duas doses contra Covid-19. Se tratando das pessoas acima de 18 anos, o município atingiu a marca de 99% desse grupo com o esquema vacinal completo.

Desde o início da pandemia o município totaliza 3.360 casos confirmados e 3.352 curados. 67 pessoas faleceram devido a doença.