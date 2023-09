Santo Antonio de Posse ganha mais cinco membros da Guarda Municipal

Reportagem: Susi Baião

A cidade de Santo Antonio de Posse celebrou a formação de cinco novos membros da Guarda Municipal, marcando um momento importante para a segurança pública local. A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira (29), na Academia de Centro de Formação da Guarda Municipal de Campinas e reuniu autoridades, familiares e amigos dos formandos.

Os novos membros da Guarda Municipal, Gm Luana, Gm Cortez, Gm Galane, Gm Nicole e Gm Cintra, receberam seus certificados de conclusão do curso e estão prontos para assumir suas funções a partir do dia 1º de novembro, reforçando o quadro de agentes dedicados à segurança da comunidade de Santo Antonio de Posse.

O Comandante da Guarda Municipal de Santo Antonio de Posse, Marcos Preto, fez questão de dar as boas-vindas aos novos membros. Ele destacou a importância de aumentar o efetivo da Guarda Municipal, ressaltando que isso contribuirá para a melhoria da segurança e do bem-estar da cidade.

“É com grande satisfação que recebemos esses novos membros em nossa equipe. A segurança de Santo Antonio de Posse é uma prioridade para nós, e esses profissionais estão prontos para assumir essa responsabilidade. Com o aumento do efetivo, poderemos oferecer um serviço ainda mais eficiente à população”, afirmou o Comandante Preto.

Com a chegada dos novos agentes, agora, a corporação conta com 30 profissionais.