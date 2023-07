SANTO ANTÔNIO DE POSSE RECEBE A COPA JAGUARIÚNA DE VÔLEI DE PRAIA

Santo Antônio de Posse receberá etapa da Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia. O evento acontecerá no dia 30 de julho, no Ginásio de Esportes. As competições terão início às 8h com a categoria Masculino e, em seguida, as mulheres tomarão conta das quadras na categoria Feminino.

O evento contará com praça de alimentação ministrada pelas barracas e food trucks da Feira da Lua.