Santo Antônio de Posse Recebe o Cine Renovias: Cinema Gratuito para a Comunidade

Santo Antônio de Posse,está prestes a ser agraciada com um presente cultural que promete encantar seus moradores e visitantes. Nos próximos dias 14 e 15 de agosto, a Praça Coronel David Batista se transformará em um cenário cinematográfico, abrigando o tão esperado evento “Cine Renovias”.

Promovido pela Renovias, concessionária responsável pela administração das rodovias paulistas, o Cine Renovias é um projeto itinerante que tem como objetivo levar entretenimento e cultura para as comunidades ao longo de sua área de atuação. E desta vez, a cidade de Santo Antônio de Posse foi a escolhida para sediar essa experiência única.

Com entrada franca e a programação prevista para começar às 18:30 horas em ambos os dias, os moradores da cidade terão a oportunidade de desfrutar de sessões de cinema ao ar livre, exibindo filmes selecionados para agradar a todos os gostos. A praça, conhecida por ser um local de convívio e lazer da comunidade, ganhará um novo brilho com a magia do cinema, proporcionando momentos memoráveis para todas as idades.

Não perca essa oportunidade de se envolver com a cultura e celebrar o poder do cinema com a comunidade. Reserve os dias 14 e 15 de agosto em sua agenda e junte-se a seus amigos e familiares na Praça Coronel David Batista para uma experiência cinematográfica única e inesquecível. O Cine Renovias chegou a Santo Antônio de Posse, trazendo consigo a magia das telonas para encantar corações e mentes.

É necessário a retirada antecipada do ingresso no próprio caminhão.