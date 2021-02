Santo Antônio de Posse recebeu, nesta terça, doses da Vacina da Oxford-Astrazeneca

A Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Posse recebeu, nesta terça-feira, dia 26, 200 doses do 1º lote de vacina da Oxford-AstraZeneca, para reforçar o combate ao COVID 19 nessa primeira fase.

Seguindo o cronograma do Governo Federal, as doses recebidas nesta terça-feira, serão vacinados os Profissionais da Saúde de clínicas e consultórios odontológicos particulares, e após serão iniciadas as vacinações nos funcionários e alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Santo Antônio de Posse.

O lote da vacina CORONAVAC, recebido na semana passada, já foi finalizado e totalizando 250 pessoas que já receberam a primeira dose. Com esse segundo lote, o Município recebeu até o momento 450 doses de vacinas para a campanha contra a Covid-19.

De acordo com o Departamento de Saúde, novas doses devem ser entregues nas próximas semanas.