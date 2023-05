Saúde aplica 154 doses de vacina em pessoas em situação de vulnerabilidade

Vacinação, contra gripe e covid, continua até o dia 12 de maio para esta população

Do total de vacinas aplicadas, 69 foram a bivalente e 85 contra a gripe

A Secretaria de Saúde, por meio do Consultório na Rua, Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) e Departamento de Saúde, aplicou 154 doses de vacinas contra a e gripe e contra covid (reforço bivalente) em pessoas em situação de vulnerabilidade em Campinas. A ação foi realizada nesta terça-feira, 2 de maio, entre 9h e 16h, no Largo do Pará e na região da antiga Fepasa.

“É muito importante levar a vacinação para as pessoas mais vulneráveis. Por isso, todo ano levamos as doses para proteger quem está mais exposto aos riscos e também à população em geral como medida de saúde pública”, afirmou a diretora de Saúde, Sara Sgobin.

A vacinação continua até 12 de maio. Nesta quarta-feira, dia 3, as doses estarão disponíveis, no período da manhã, na Praça do Fórum e na Casa Antonio Fernando.