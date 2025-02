Saúde de Holambra orienta população sobre a Febre Amarela

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza visitas de casa em casa para orientar a população contra a Febre Amarela. O trabalho é realizado em conjunto com as ações contra a dengue, que conta com distribuição de material informativo e retirada de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com a médica veterinária da Vigilância Ambiental, Angela Varella Katz, a febre amarela é transmitida pela picada de mosquitos silvestres infectados com o vírus da doença. Segundo ela existem dois ciclos de contaminação. “Homens e macacos em áreas de florestas, mata fechada, borda de mata e região rural, principalmente, são picados por um mosquito infectado. Em seguida, essas pessoas voltam para os centros urbanos e podem ser picadas pelo Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele se infecta e assim, começa a transmitir a febre amarela para outras pessoas”, explicou.

Ela conta ainda que os macacos são chamados de “sentinelas”, já que, quando o animal aparece morto, pode ser indicativo de que, naquela área, o vírus esteja circulando. Nestes casos, a Vigilância Ambiental deve ser acionada para a retirada do animal morto e encaminhamento para análise no Instituto Pasteur.

A melhor forma de prevenção contra a febre amarela é a vacinação. Só é necessária uma dose. O uso de repelente é indicado para evitar picadas. Principalmente para quem mora, trabalha, pratica esportes ou visita áreas de mata.

Em caso de sintomas como febre súbita, dores de cabeça intensa e no corpo, náusea, vômito, cansaço e fraqueza é importante buscar atendimento médico.

“O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento da transmissão de febre amarela durante o período sazonal da doença, que vai de dezembro a maio, especialmente em São Paulo, além de Minas Gerais, Roraima e Tocantins”, “A nota técnica, encaminhada às Secretarias de Saúde, recomenda a intensificação das ações de vigilância e imunização nas áreas de risco. Mesmo sem registro de caso confirmado da doença no município, é fundamental que todos estejam protegidos.

Vacinação

A recomendação do Ministério da Saúde é de duas doses para crianças com mais de nove meses e menores de cinco anos e dose única, válida para toda vida, para maiores de cinco anos. Para receber a imunização, basta comparecer ao PSF mais próximo de casa com Cartão Cidadão, Cartão SUS, CPF e carteirinha de vacinação.

O atendimento é realizado no PSF Palmeiras às segundas-feiras das 8h às 11h30, às terças-feiras das 13h às 15h30 no PSF Fundão e às sextas-feiras entre 8h e 11h30 nas unidades Santa Margarida e Imigrantes.

