Saúde de Itapira recebe aporte de mais de R$ 1,6 milhão de Barros Munhoz

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu um aporte de R$ 1.650.000,00 de emendas parlamentares do Deputado Estadual Barros Munhoz. Os recursos foram liberados nos últimos quinze dias e estão sendo utilizados, quase em sua totalidade, para aquisição de equipamentos e custeio de ações de combate ao coronavírus (Covid-19).

Nesta semana chegaram R$ 550 mil destinados para potencializar as ações de combate ao Covid-19 e também para a adequação do Hospital Municipal ao Projeto de Combate a Incêndios do Corpo de Bombeiros.

As outras verbas chegaram na primeira semana de abril. Foram R$ 600 mil para aquisição de equipamentos e ações de combate ao coronavírus e R$ 500 mil de custeio. “A ajuda do nosso Deputado Barros Munhoz é fundamental para permitir que continuemos com todas as ações desenvolvidas na Secretaria de Saúde, especialmente nesse momento difícil que estamos passando com o coronavírus. Nosso eterno agradecimento”, afirmou o Prefeito José Natalino Paganini.