Saúde de Jaguariúna cria canal para tirar dúvidas sobre o coronavírus pelo WhatsApp

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza, a partir desta quarta-feira, dia 1º de abril, um canal de comunicação para esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus, via aplicativo WhatsApp. O número é (19) 99714-7119 e o serviço está ativo de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Após cadastrar o telefone nos contatos do celular, o usuário deve abrir o WhatsApp e enviar uma mensagem para “Covid-19 Jaguariúna” com as dúvidas sobre a doença. O canal é exclusivo para tirar dúvidas sobre a transmissão do novo coronavírus, além de conter informações oficiais de prevenção e cuidados sobre a Covid-19 e combate às “fake news”, as notícias falsas.

“Pedimos para que as pessoas acessem, tirem suas dúvidas e compartilhem nos grupos da família, de amigos e também do trabalho. Ajudem-nos a disseminar informações verdadeiras sobre o coronavírus”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

A secretária também ressalta que, além do novo canal pelo WhatsApp, o cidadão também pode tirar dúvidas nas unidades de saúde do município, Secretaria Municipal e Vigilância Epidemiológica.

APLICATIVO E HOTSITE

A Prefeitura de Jaguariúna também disponibiliza o aplicativo “CCC Jaguariúna”, onde os usuários podem fazer perguntas sobre a Covid-19 e marcar ou desmarcar consultas na rede pública de saúde. O app pode ser baixado gratuitamente, nas versões para Android e IOS.

Outro canal – lançado em março, logo no início da crise do coronavírus -, é um hotsite exclusivo com informações sobre a doença, que pode ser acessado no endereço: https://jaguariuna.sp.gov.br/coronavirus/.