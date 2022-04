SAÚDE DE JAGUARIÚNA E CONSELHO MUNICIPAL DISCUTEM PLANEJAMENTO E GESTÃO

Profissionais da rede municipal de Saúde de Jaguariúna e do Conselho Municipal de Saúde discutiram nesta quarta-feira, dia 30 de março, o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025 e a Programação Anual de Saúde para este ano, além da apreciação do Relatório de Gestão 2021. O encontro foi realizado no Hotel Matiz, em Jaguariúna.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, os assuntos integram o planejamento do SUS (Sistema Único de Saúde), requisito que atende a legislação em saúde e é um dos mecanismos que asseguram a unicidade e os princípios constitucionais do SUS.

“O Plano Municipal de Saúde é um instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período de quatro anos, explicita os compromissos do governo para o setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada esfera”, explica Maria do Carmo.

“Já a Programação Anual de Saúde (PAS) operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados”, completa.

Por fim, continua a secretária, o Relatório de Gestão “é o instrumento com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde”.