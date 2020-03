SAÚDE DE JAGUARIÚNA PROMOVE EVENTO PARA ORIENTAR SOBRE O CORONAVÍRUS NESTA QUINTA-FEIRA

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna promove nesta quinta-feira, dia 12 de março, das 8h às 16h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, um evento para esclarecimentos e orientação sobre o coronavírus destinado a todos os servidores públicos municipais e também aberto ao setor privado, além de alunos da Unifaj e público em geral.

O evento será aberto pela secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, às 9h. Em seguida, haverá palestras, de manhã e à tarde, sobre manejo clínico das arboviroses urbanas, com a médica infectologista Renata D’Avila Couto, e sobre enfrentamento do Covid-19, com o médico infectologista Claudio Medorima.

SERVIÇO:

Evento de orientação sobre o coronavírus

Data: 12/03/2020

Horário: das 8h às 16h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – Jaguariúna

Reportagem: Ricardo Alécio